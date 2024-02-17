"البديوي" يلتقي وزير خارجية السويد ويبحثان التطورات في قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 2:08 مساءً

الْتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم؛ وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن العام في نسخته الـ60 في جمهورية ألمانيا الاتحادية. وشَهِدَ اللقاءُ بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الخليجية السويدية، والخليجية الأوروبية في عدد من المجالات التي ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين. وتَباحث الجانبان حول نتائج الاجتماع الوزاري المشترك السابع والعشرين الخليجي والأوروبي الذي عُقد في مسقط 2023، كما أكدا أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها في الاجتماع. وتطرق اللقاء إلى تطوير آلية التعاون بين مجلس التعاون والسويد بشكل ثنائي، ومع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج العمل المشترك الخليجي الأوروبي 2022- 2027، وتم تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأحداث الجارية في قطاع غزة، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقطاع وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم.

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