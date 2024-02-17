تراند اليوم : "كانت تشتري السبايا وتتاجر بهن وتأتي بهن إلى زوجها".. أول رد من الإيزيدية "سيبان" على تصريحات زوجة البغدادي

صحيفة الخليج 365: ردت الإيزيدية سيبان، على التصريحات التي أدلت بها أسماء محمد، زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي القتيل أبو بكر البغدادي بشأن اتخاذ الأخير أكثر من 10 سبايا من الإيزيديات، وأنها رأت أيضا الإيزيدية سيبان خليل" بينهن.

كاذبة

وقالت إن أسماء كاذبة وما ذكرته غير صحيح، موضحة أنها عاشت معها لمدة 6 أشهر، بعد وفاة أبو محمد العدناني الذي كان يطلق عليها لقب أم خالد. وكانت "وصية العدناني لها أن يتم التعامل معي بشكل جيد ولا يتم إرجاعي لعائلتي أبداً."

تعامل البغدادي وزوجته

وأشارت إلى أن معاملة زوجة البغدادي معها كانت جيدة في البداية، مع أنها كانت تأمرها بالقيام بأعمال المنزل من تنظيف ورعاية لأطفالها الصغار.

التعرض للضرب

وأضافت أن المعاملة تغيرت معها بعدما وجدت زوجة البغدادي بحوزتها دفترا صغيرا يتضمن العديد من المعلومات عن التنظيم وقياداته، لافتة إلى أنها تعرضت للضرب من قبل البغدادي وزوجته بسبب تلك المعلومات التي قامت بتدوينها.

المتاجرة في السبايا

ووصفت زوجة البغدادي ب "الظالمة"، وتابعت: " لم تكن مجبرة على هذا الشيء بل كانت راضية على كل ما قامت به، فهي كانت تتعاون بشكل تام مع زوجها في أعمال التنظيم، وكانت تتقاسم الأرباح التي توزع بعد كل عملية إرهابية، وتشتري السبايا وتتاجر بهن وتأتي بهن أيضا إلى زوجها". لافتة إلى أن بيع السبايا كان أمراً دارج في التنظيم، وأن العديد من السبايا انتحرن بعد تعرضهن للاستغلال الجنسي.