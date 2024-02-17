شكرا لقرائتكم خبر عن اجعل زوجتك تعشقك بجنون.. تناول زيت الزيتون مع مسمار القرنفل قبل النوم لمدة يومين فقط وشاهد بنفسك النتيجة و ماسيحدث بجسمك من أول أسبوع ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناول زيت الزيتون مع مسمار القرنفل قبل النوم لمدة يومين فقط .. وشاهد بنفسك النتيجة و ماسيحدث بجسمك من أول أسبوع ؟

يستخدم زيت الزيتون منذ القدم في علاج الكثير من الأمراض،آ وهو من أهم الزيوت الطبيعية التي مازالت تدخل في العديد من الاستخدامات حتى الوقت الحاضر، ويمتاز بخصائص وفوائد مذهلة وسريعة التأثير على جسم الإنسان. أما القرنفل فهو من أشهر التوابل التي عرفت منذ القدم، وهو نبات مأخوذ من شجرة دائمة الخضرة، وذات شكل مخروطي، ولهآ استخدامات عديدة إلى جانب إستخدامه كنوع من أنواع التوابل، ويمتاز أيضا بفوائده الصحية المذهلة على جسم الإنسان.

ويمكن أن يشكل زيت الزيتون والقرنفل، مزيج مذهل، وتختلط فوائدهم مع بعضها لتمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، وتعالج عددا من المشاكل الصحية.

وفي هذا المقال سنتحدث عن مزيج القرنفل وزيت الزيتون، وفوائده، وطريقة تحضيره، مع التأكيد بأن هذا المزيج مجرب وله نتائج سريعة ومذهلة.آ آ فوائد مزيج القرنفل وزيت الزيتونآ آ

1- يساعد على التقليل من مستوى الكوليسترول الضار.

2- يساعد على التقليل من فرصة الإصابة بالسمنة

3- يعالج الإمساك، حيث يعتبر القرنفل وزيت الزيتون ملينان طبيعيان، ويساعدان على الهضم بشكل أسرع، لذلك ينصح الخبراء باستخدام هذا المزيج لمعالجة الإمساك والتخلص منه في وقت قصير.

آ 4- يعالج ويسكن آلام الفم والأسنان.

آ 5- يمكن استخدام المزيج في معالجة التهابات الأذن الوسطى.

آ 6- يمكن إستخدامه في معالجة اليرقان وانتفاخ البطن يساهم في علاج ألم الرأس الشديد.

آ 7- يساهم في علاج وتخفيف الحمى.آ 8- يعقم ويطهر المعدة.

آ 9- يساهم في معالجة الاحتباس ويدر البول.

آ 10- يقوي المعدة والقلب والكبد ويحمي الدماغ.آ

11- يساهم في علاج السل والروماتيز.آ

12- يساهم في معالجة الربو ومشاكل الجهاز التنفسي.

آ 13- غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من مختلف الأمراض الخطيرة المرتبطة بالقلب والكلى.آ

14- يعتبر المزيج فاتح للشهية ومقوي عام للجسم كيف يتم تحضير مزيج القرنفل وزيت الزيتون؟

المكونات: -آ

6 حبات من القرنفل

- كوب ماء ساخن

- ملعقتين من زيت الزيتون

طريقة التحضير والإستخدام:

يتم نقع حبات القرنفل في كوب الماء الساخن، وتغطية الكوب جيدا لمدة عشر دقائق، ثم نرفع الغطاء عن الكوب ونصفي منه حبات القرنفل، ونمزج ملعقتين من زيت الزيتون مع منقوع القرنفل في الماء، ويمكن إضافة ملعقة عسل لتحسين طعم المزيج.

يتم شرب المزيج قبل النوم بنصف ساعة، ويفضل تناوله مرتين في الأسبوع. ولكن لا يمكن تكرار ذلك لمدة أسبوعين متتاليين، وكما نعلم فإن كل زائد عن حده يعادل النقصان في ضرره. فوائد أخرى للقرنفل وزيت الزيتونآ يمكن أيضا للسيدات تحضير مزيج خاص من القرنفل وزيت الزيتون واستخدامه لمعالجة مشاكل الشعر المختلفة، حيث أن القرنفل يساهم في منح الشعر النعومة واللمعان، ويساهم في منع التساقط، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس، ويحفز نمو خصلات الشعر، ويعالج التلف والتقصف، ويقضي على القشرة بشكل نهائي، ويقلل من ظهور الشعر الأبيض من خلال تحفيز انتاج المادة المسؤولة على تلوين الشعر.

أما عن فوائد زيت الزيتون للشعر فتتمثل في ترطيب الشعر الجاف من جذوره حتى أطرافه، وحمايته من التساقط، ومعالجة التالف والمُجهد حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، كما يعلم على الحفاظ على مادة الكيراتين الطبيعية بالشعر،آ ومعالجة التقصف الناتج عن الإفراط في استعمال مكواة الشعر والسيشوار والصبغات، بالإضافة إلى أنه يساعد على انبات الشعر وزيادة كثافته. خلطات زيت الزيتون والقرنفل للشعر هناك أكثر من خلطة يُمكن من خلالها الحصول على شعر ملمسه ناعم وصحي تتمثل فيما يلي:

الوصفة الأولى اخلطي ملعقتين من زيت القرنفل مع 1/2 كوب من زيت الزيتون، ثم ضعيهم في وعاء على نار هادئة لدقائق معدودة، واتركيه ليبرد وبعد ذلك ضعي القليل من الزيت بين يديكِ لتدفئته، دلكي فروة رأسك بالزيت ومشطى شعرك ثم اتركيه 20 دقيقة، وبعدها اشطفي شعرك بالماء والشامبو وذلك بمعدل 3 مرات أسبوعياً.

الوصفة الثانية اخلطي ملعقة من القرنفل المطحون مع 1/2 كوب من زيت الزيتون الدافىء، وضعيهم في برطمان زجاجي نظيف وقلبيه جيداً، واتركيه لمدة 3 أسابيع وبعد هذه المدة رجي البرطمان قبل استعمال الزيت ثم ادهني به شعرك من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الزيت على شعرك لمدة ثلث ساعة، وغطيه بقبعة الاستحمام وبعد ذلك اشطفي شعرك بالماء والشامبو وذلك بمعدل مرتين أسبوعياً. الوصفة الثالثة اخلطي 2 ملعقة من القرنفل المطحون، مع 1/2 كوب من ماء الورد، وملعقة من زيت الزيتون، وملعقة من زيت الخروع، ادهني شعرك بالخليط من الجذور حتى الأطراف ودلكي فروة رأسك به لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة، وبعدها اشطفيه بالماء والشامبو، وتُساعدك هذه الوصفة في الحصول على شعر ناعم ولامع كالحرير، كما أنها تُقلل من تساقط الشعر