حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى 28858 شهيدًا

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ134 على التوالي، إلى 28858 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 68677 ألف جريح؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن 83 فلسطينيًّا استُشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 125 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة؛ لافتة إلى وجود العديد من الشهداء والجرحى تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، لا تستطيع فِرَق الإسعاف الوصول إليهم.

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