وصول الطائرة الإغاثية السعودية السادسة حاملة مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 3:30 مساءً

وصلت اليوم مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية السادسة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني. وتشتمل الحمولة على مولدات كهربائية، وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي 58 طناً. يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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