تراند اليوم : بالفيديو … "سمر الدوسري" أول مدربة كرة نسائية بالشرقية تروي قصة بدايتها في اللعبة وأبرز تحديات تدريب الفتيات

صحيفة الخليج 365: قالت سمر الدوسري، أول مدربة معتمدة لحارسات المرمى في المنطقة الشرقية، إنها بدأت لعب كرة القدم لأول مرة خلال فترة الدراسة الجامعية، مُشيرًة إلى أنها كانت مجرد هواية بالنسبة لها.

وتابعت لقناة "الإخبارية": "رجعت للسعودية وانضممت إلى "فليمز" وهو من أوائل الفرق النسائية بالشرقية، وبدأت احتراف اللعبة".

واختيرت "الدوسري" مدربة لحارسات المرمى تحت سن الـ17 عامًا، بالمركز الإقليمي لتدريب الناشئات بالمملكة.

وأكملت "من أبرز التحديات التي واجهتني هي كيفية توصيل الفكرة للحارسات خاصة في سن صغيرة بين 9 إلى 15 سنة، فهذا السن حساس، ويحتاج مجهود كبير لكسر حاجز التعامل مع الكرة".