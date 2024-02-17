تراند اليوم : كيف كان الروتين اليومي للإرهابي "أبي بكر البغدادي"؟... شاهد: زوجته الثالثة تجيب

صحيفة الخليج 365 : قالت نور إبراهيم، الزوجة الثالثة للإرهابي "أبي بكر البغدادي"، إنه اعتاد على الانعزال داخل غرفة خاصة خلال تواجده داخل المنزل.

وتابعت لقناة "العربية": "كان يعود للمنزل في العاشرة مساءً... ويبدأ في قضاء احتياجاته من الأكل والشرب وغيرها، ثم ينام... وأحيانا كان يخرج من البيت ليلا".

وأضافت: "زوج ابنته منصور هو المرافق الشخصي له... ورأيته مرة واحدة فقط مع أبي محمد العدناني".

وأكملت: "على مدار 4 سنوات قضيتها معه في نينوى، لم يكن يسمح لنا بمشاهدة التلفاز... كان فقط يسمح بمشاهدة الأخبار.. وفي الفترات الأخيرة منعنا عنه تماما".