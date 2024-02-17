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تراند اليوم : كيف كان الروتين اليومي للإرهابي "أبي بكر البغدادي"؟... شاهد: زوجته الثالثة تجيب

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صحيفة الخليج 365 : قالت نور إبراهيم، الزوجة الثالثة للإرهابي "أبي بكر البغدادي"، إنه اعتاد على الانعزال داخل غرفة خاصة خلال تواجده داخل المنزل.

وتابعت لقناة "العربية": "كان يعود للمنزل في العاشرة مساءً... ويبدأ في قضاء احتياجاته من الأكل والشرب وغيرها، ثم ينام... وأحيانا كان يخرج من البيت ليلا".

وأضافت: "زوج ابنته منصور هو المرافق الشخصي له... ورأيته مرة واحدة فقط مع أبي محمد العدناني".

وأكملت: "على مدار 4 سنوات قضيتها معه في نينوى، لم يكن يسمح لنا بمشاهدة التلفاز... كان فقط يسمح بمشاهدة الأخبار.. وفي الفترات الأخيرة منعنا عنه تماما".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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