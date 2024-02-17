تراند اليوم : بالفيديو: زوجة الإرهابي أبو بكر البغدادي الثالثة تكشف تفاصيل عن حياتهما ومحاولات هروب السبايا

صحيفة الخليج 365: كشفت زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي الثالثة نور إبراهيم تفاصيل عن حياتها مع البغدادي قبل مقتله.

وقالت خلال لقاء لها مع العربية: "سكنت مع البغدادي بعد زواجنا، وكنا في نفس المنزل مع السبايا ال 9". لافتة إلى أنه أحضر السبايا إلى المنزل بعد زواجهما بأسبوع.

وتابعت: " أقمنا أسبوع في "الباب" ثم انتقلنا إلى الموصل وتفرقنا وبقي معنا 3 سبايا". مضيفة أنه لم يكن هناك أي حماية أو حراسة على المنزل، وكان البغدادي يراقب إذا توجد طائرات مسيرة أم لا.

ولفتت إلى أنه كانت هناك محاولات لهروب السبايا، ولكن في المنزل الذي كانت تتواجد فيه لم تحاول أي منهن الهروب.

وأشارت إلى أنهن تنقلن من الموصل إلى الرقة.