تراند اليوم : بالفيديو.. الزوجة الثالثة للإرهابي "البغدادي" تعلق على زواج السبايا: الدولة عبارة عن زواج وسبايا

صحيفة الخليج 365 : كشفت نور إبراهيم، الزوجة الثالثة للإرهابي أبو بكر البغدادي، عن موقفها من موضوع السبايا وكيف كان تنظر له.

وقالت نور إبراهيم خلال لقائها على قناة العربية: صارت الدولة الإسلامية عبارة عن زواج، يتزوج 3 او 4 وبعدين يطلع ويتزوج الخامسة وبعدين السبايا.