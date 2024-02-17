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تراند اليوم : بالفيديو.. الزوجة الثالثة للإرهابي "البغدادي" تعلق على زواج السبايا: الدولة عبارة عن زواج وسبايا

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صحيفة الخليج 365 : كشفت نور إبراهيم، الزوجة الثالثة للإرهابي أبو بكر البغدادي، عن موقفها من موضوع السبايا وكيف كان تنظر له.

وقالت نور إبراهيم خلال لقائها على قناة العربية: صارت الدولة الإسلامية عبارة عن زواج، يتزوج 3 او 4 وبعدين يطلع ويتزوج الخامسة وبعدين السبايا.

وتابعت: "فيما يخص موضوع السبايا شي والله محزن يعني هن عندهن أهل وعندهن أمهات وآباء" مشيرة إلى أن والدها القيادي في داعش أبو عبدالله الزوبعي، تزوج من السبايا واحدة كما تزوج 4 سيدات وبعد وفاة والدتها تزوج الخامسة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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