القبض على 4 مقيمين يروجون المخدرات في 3 مناطق

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان لترويجهما (31) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كما تم القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والحشيش المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي المدينة المنورة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية في محافظة بدر لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.