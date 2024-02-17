قواعد ضريبية جديدة للمقرات الإقليمية في المملكة

نشرت جريدة أم القرى السعودية القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية، التي تهدف إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة لهذه المقرات. الحوافز الضريبية: إعفاء ضريبي بنسبة 0% على الدخل المؤهل.

إعفاء ضريبي بنسبة 0% على المدفوعات للأشخاص غير المقيمين.

مدة 30 عاماً قابلة للتجديد. الشروط: ترخيص سارٍ من الجهة المختصة.

عدم ممارسة أنشطة أخرى.

أصول مناسبة في المملكة.

توجيه وإدارة أنشطة المقر من المملكة.

نفقات تشغيلية مناسبة في المملكة.

تحقيق إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة.

مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة.

عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين.

تمتع الموظفين بالمعرفة والخبرات اللازمة. في حال عدم استيفاء الشروط: إخطار المقر الإقليمي بالمخالفة.

مهلة 90 يوماً للتصحيح.

غرامة 100 ألف ريال في حال عدم التصحيح.

غرامة 400 ألف ريال في حال تكرار المخالفة.

تعليق الحوافز الضريبية في حال استمرار المخالفة.

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