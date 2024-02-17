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تراند اليوم : شاهد .. ممثل سوري : يحرج إحدى مشهورات التيك توك : عيب أطلع في بث وأفضل دخلي يكون من محل محترم واللي بدو يزعل يزعل !

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صحيفة الخليج 365: كشف الممثل السوري عابد فهد عن رأيه في مشاهير البثوث وموقفه من الظهور فيها أمام إحدى المشهورات.

وقال عابد فهد خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني ردا على سؤال "وينك عن السوشيال ميديا": هذا ليس مكاني ما بشوف هذا اللايف أن يكون مكانا لي أو ملعب لي أو أن أجاري المتنافسين والمتفوقين فيه.

وتابع: في تويتر ممكن لأنك بتقول رأيك على خبر أما الظهور في لايف ونصير نضحك على بعض على أساس نعمل وقت يعني عيب.

وردا على المردود العالي لبثوث التيك توك: أفضل إن دخلي يكون من محل محترم أكثر واللي بدو يزعل يزعل !
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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