تراند اليوم : بالفيديو.. الخضيري يعلق على شرب بعض الرياضيين مياه البطاريات بحجة أنها منزوعة الأملاح !

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور فهد الخضيري عن رأيه في شرب بعض الرياضيين مياه البطاريات لأنها منزوعة الأملاح وتساعد على التنشيف.

وقال الخضيري: هذا يضاف للكثير من الخدع والكوارث الصحية التي ابتلي بها بعض المترددين على الأندية الرياضية وبناء العضلات.

وتابع: المياه المقطرة المستخدمة بالبطاريات هي منزوعة الأملاح نهائيا وبالتالي إذا شربها الإنسان تبدأ الأملاح تخرج من جسمه، والفوائد الموجودة في خلايا الجسم تطلع إلى الماء حتى تعادل ما فقد، فتفقد الخلايا الطبيعية أملاحها لكي تعادل ذلك الماء الذي دخل، وهذا له ضرر ويؤثر على نشاط الخلية وعلى المناعة، وقد تنقبض الخلية لمعادلة هذا الماء.