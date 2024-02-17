تراند اليوم : قصة امرأة تطبخ الطعام يوميا لزوجها ثم يذهب به للاستراحة.. وبعد شهور اكتشفت المفاجأة!

صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي قصة زوجة اكتشفت زواج زوجها عليها امرأة ثانية من خلال وجبات الطعام التي كان يطلبها منها للاستراحة لتصدم بعد ذلك بأنها كانت تطبخ لزوجته الثانية.

وقالت الزوجة في الرسالة المتداولة: كنت أحب زوجي لدرجة كنت أتفنن بالأكل له وكان يقول أي شي تسوينه عادي، بعد شهور تغير صار يطلب مني أصناف معينة، قال يوميا تسوينها آخذها معي للاستراحة بعد العشاء قلت له ولا يهمك .

وتابعت: أحيانا يطلب صنفين معه حلا وقهوة وشاي بعد فترة تغير طلبه للأكل صار يطلب أكل نفاس قلت عادي يمكن أصدقائه بالاستراحة يحبون الأكل الشعبي .

وأضافت: جلست على هذه الحال شهور اكتشفت بالصدفة إن زوجي متزوج واحدة وكانت حامل وولدت وأنا طول الفترة هذي من كان يطبخ لها.