تراند اليوم : قصة أغرب من الخيال .. داعية يمني يكشف عن قضية شاب قتل جنيا ومجلس الجن يعقد جلسة لإصدار الحكم بحقه خلال أيام!

صحيفة الخليج 365: سادت حالة من الترقب والجدل في اليمن عقب انتشار تسجيلات صوتية لأحد الدعاة يؤكد فيها استعداد الجن لإصدار حكم بحق شاب قتل أحدهم.

وانتشرت الرسالة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن جنديا من محافظة لحج قتل جنيا في محافظة شبوة حيث كان يعمل الجندي هناك ضمن ألوية العمالقة .

واكتشف الجندي عقب قتله للجني أنه كان متلبس بصورة مخلوق غريب حيث عاد الجندي إلى لحج و عرضته أسرته على معالج من معالجي الجن الذي أكد لأسرته أن ابنهم قتل جنيا وأن والد الجني تلبس في جسد ابنهم، وفقا لموقع "الغد اليمني".

وبحسب التسجيل الصوتي فإن الجن عقدوا عدة جلسات لمحاكمة الشاب الذي تلبس به والد الجني القتيل والذي أخبرهم بأن عليهم الانتظار حتى صدور الحكم القضائي خلال يومين وأنه قد يتضمن عفوا أو سلبا لسلاح الجندي بحسب قول المقرئ .