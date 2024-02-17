تراند اليوم : بالفيديو.. خلود المانع تعلق على قرار تعيينها سفيرة للأمم المتحدة.. وتكشف عن معايير اختيارها

صحيفة الخليج 365: علقت الدكتورة خلود المانع على قرار تعيينها سفيرة للأمم المتحدة لتمكين المرأة.

الشعور بالفخر

وقالت خلال لقاء لها مع قناة mbc:" أشعر بالفخر بهذا التشريف العالمي والتمثيل الوطني وأتطلع لإبراز الدور القيادي والريادي للمرأة السعودية عالميا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين والرؤية الطموحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إبراز وتمكين المرأة السعودية من المشاركة في المشهد التنموي الطموح الذي تشهده المملكة في جميع القطاعات مثل التعليم والصحة والرياضة والسياحة والترفيه وغيرها".

الصورة النمطية

وتابعت:" المرأة السعودية الآن أصبح صوتها مسموعا في العالم وتغيرت الصورة النمطية التي يراها المجتمع الدولي والغربي عن المرأة السعودية، ونحن نعمل الآن بشكل تكاملي مع الرجل".

معايير الاختيار

وحول أبرز المعايير لاختيارها في المنصب الحالي. قالت:" الدور الريادي والقيادي في قيادة الأعمال محليا وعالميا، وخاصة ريادة الأعمال فيما يخص الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وحصولي على الجائزة العالمية للريادة والقيادة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وكنت في منصب سيناتور في المنتدى العالمي لريادة الأعمال التابع لمجموعة ال 20 وكنت ممثلة عن المملكة، وكنت أمثل المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، وهذا بالإضافة إلى عضويتي في مجلس إدارة عدد من المنظمات، وعضويتي حديثا في مجلس إدارة المنظمة العالمية لقادة التكنولوجيا".

ترتيبات عالمية

وأضافت:" المملكة وصلت اليوم إلى ترتيبات عالية في التقنيات بشكل عام وبما فيها الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وأصبحت اليوم المملكة تتصدر المشهد وتقوم بمبادرات على مستوى عالمي".

وتابعت:" أنادي اليوم بأن يكون هناك إنشاء منظمة سعودية تقوم بتشريع القوانين والتنظيمات التي تخص عالم الذكاء الاصطناعي".