شكرا لقرائتكم خبر نقل مواطنين بالإخلاء الطبي لاستكمال علاجهما في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تابعت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية والقنصلية العامة بالإسكندرية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطنين اثنين من مطار القاهرة الدولي أمس الأول عبر طائرة الإخلاء الطبي، استدعت حالتاهما الطبية نقلهما لاستكمال علاجهما في المملكة. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة الدائم على المواطنين في الداخل والخارج.

كانت هذه تفاصيل خبر نقل مواطنين بالإخلاء الطبي لاستكمال علاجهما في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.