إنشاء معهد وطني لأبحاث وزراعة البن في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مؤتمر جازان الدولي الأول لأبحاث البن الذي نظمته جامعة جازان، بإنشاء معهد وطني لأبحاث وزراعة البن، أو إنشاء الأكاديمية البحثية لنبات البن بجامعة جازان تمنح برامج ومسارات دبلومات ودراسات عليا، تؤهل المختصين في المجال البيئي والزراعي بمنطقة جازان. وختم المؤتمر جلساته بعدد من التوصيات، حيث شهدت الجلسة الختامية كلمة ألقتها مديرة مركز بحوث البيئة والطبيعة ورئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة حنان بصلي، أوضحت خلالها أن المؤتمر أقر كثيرا من التوصيات تضمنت صياغة رؤى استشرافية لمستقبل تنمية وتطوير زراعة البن السعودي، وتقديم الحلول للمعوقات الحالية التي تعترض المزارعين لتنمية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل للمجتمع المحلي، والتوصية بإنشاء معهد وطني لأبحاث وزراعة البن أو إنشاء الأكاديمية البحثية لنبات البن بجامعة جازان تمنح برامج ومسارات دبلومات ودراسات عليا، تؤهل المختصين في المجال البيئي والزراعي بمنطقة جازان، إلى جانب العمل على تطوير أصناف مقاومة للجفاف والحرارة والأمراض، والقدرة على التكيف بشكل أفضل مع التغيرات المناخية، والتوصية بتعزيز التعاون الدولي والشراكات للتعريف بأهم نتائج البحوث في مجال القهوة، وأفضل الممارسات في الإنتاج وتجارة القهوة المستدامة، مع العمل على نشر الوعي بين المزارعين حول مخاطر الأمراض وطرق الوقاية منها.

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