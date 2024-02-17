شكرا لقرائتكم خبر كايسيد شريك معرفي بمنتدى الإعلام 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار «كايسيد» مشاركته بصفته شريكا معرفيا في المنتدى السعودي للإعلام لـ2024، حاملا رؤيته الرائدة في تعزيز التعاون والسلام بين أتباع الأديان والثقافات، إذ يسعى منذ تأسيسه إلى منع نشوب النزاعات وتبديد المخاوف، وتعزيز قيم الاحترام المتبادل بين الناس والمجتمعات. وتعد مشاركة المركز في المنتدى فرصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، إذ سيقدم خبرته الفريدة في دعم التماسك الاجتماعي، وتعزيز السلام، ومكافحة خطاب الكراهية، بسبب انتشار منصات التواصل الاجتماعي وتزايد تأثير المحتوى السلبي، الذي يمكن أن يعمق الانقسامات ويثير خطاب الكراهية.

كانت هذه تفاصيل خبر كايسيد شريك معرفي بمنتدى الإعلام 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.