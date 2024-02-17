شكرا لقرائتكم خبر حظر عبارات «علاج مضمون وفوري» في المحتوى الإعلاني الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك، ضمن دليل ضوابط المحتوى الإعلاني في القطاع الصحي، وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وشددت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استغلال المرضى أو حاجاتهم بأي صورة من صور الاستغلال.
كما يجب ألا يتضمن المحتوى الإعلاني أي إعلان عن مؤسسة صحية أو صيدلية أو مركز بيع مستحضرات عشبية أو ممارس صحي غير مرخص، وكذلك صورا أو عبارات أو إيحاءات أو إيماءات مخالفة للأنظمة والتعليمات، أو مخلة بالآداب والأخلاق العامة، إضافة إلى معلومات أو ادعاءات مغلوطة أو مضللة أو خادمة أو عروض وهمية.
كما تضمنت محظورات المحتوى الإعلاني أي معلومات أو بيانات أو صور تتعلق بمريض، أو تجارب المرضى أو المستفيدين من الخدمات الصحية، إضافة إلى استغلال الأطفال للترويج للسلع أو الخدمات أو توجيه الإعلان لهم.
وكذلك التشجيع على الاستخدام المفرط للخدمات الصحية بطريقة عشوائية أو غير ضرورية أو غير ملائمة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأخيرا، احتواء الإعلان على عبارات أو ادعاءات تفضيلية كالوحيد، أو الخبير، أو الأكثر، وغيرها.
عبارات أو ادعاءات مبالغ فيها محظورة بالمحتوى الإعلاني في القطاع الصحي
- علاجات أثبتت فعاليتها سريريا ما لم تكن مدعومة بالأدلة.
- خضعت لتجارب سريرية ما لم تكن مدعومة بالأدلة.
- علاج متكامل.
- يعالج ما فشلت العلاجات الأخرى في معالجته.
- مضمون.
- يزيد / يحسن الذاكرة / الأداء.
- علاج فوري.
- لا يمكن مضاهاته بالأدوية أو بالمنتجات أو بالعلاجات الأخرى.
- شباب دائم.
كانت هذه تفاصيل خبر حظر عبارات «علاج مضمون وفوري» في المحتوى الإعلاني الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.