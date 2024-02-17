شكرا لقرائتكم خبر حظر عبارات «علاج مضمون وفوري» في المحتوى الإعلاني الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصت محظورات المحتوى الإعلاني في القطاع الصحي على عدم احتواء الإعلان على عبارات أو ادعاءات مبالغ فيها مثل: «علاج مضمون، علاج فوري، يعالج ما فشلت العلاجات الأخرى في معالجته، علاج متكامل، لا يمكن مضاهاته بالأدوية أو بالمنتجات أو بالعلاجات الأخرى».

جاء ذلك، ضمن دليل ضوابط المحتوى الإعلاني في القطاع الصحي، وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

وشددت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استغلال المرضى أو حاجاتهم بأي صورة من صور الاستغلال.

كما يجب ألا يتضمن المحتوى الإعلاني أي إعلان عن مؤسسة صحية أو صيدلية أو مركز بيع مستحضرات عشبية أو ممارس صحي غير مرخص، وكذلك صورا أو عبارات أو إيحاءات أو إيماءات مخالفة للأنظمة والتعليمات، أو مخلة بالآداب والأخلاق العامة، إضافة إلى معلومات أو ادعاءات مغلوطة أو مضللة أو خادمة أو عروض وهمية.

كما تضمنت محظورات المحتوى الإعلاني أي معلومات أو بيانات أو صور تتعلق بمريض، أو تجارب المرضى أو المستفيدين من الخدمات الصحية، إضافة إلى استغلال الأطفال للترويج للسلع أو الخدمات أو توجيه الإعلان لهم.

وكذلك التشجيع على الاستخدام المفرط للخدمات الصحية بطريقة عشوائية أو غير ضرورية أو غير ملائمة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأخيرا، احتواء الإعلان على عبارات أو ادعاءات تفضيلية كالوحيد، أو الخبير، أو الأكثر، وغيرها.

عبارات أو ادعاءات مبالغ فيها محظورة بالمحتوى الإعلاني في القطاع الصحي