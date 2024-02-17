الحميدي رئيسا تنفيذيا لبنك التنمية الاجتماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية قرارا بتعيين المهندس سلطان الحميدي رئيسا تنفيذيا للبنك. ويحمل الحميدي شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وشهادة البكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ويأتي التعيين في إطار استراتيجية البنك الواعدة بتعزيز النمو والتركيز على الارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، إلى جانب التركيز على القطاعات الواعدة بالنمو مثل الرياضات الالكترونية والتقنيات المالية الحديثة؛ من خلال إنفاذ المشاريع الواعدة للأسواق المحلية والعالمية، وتقديم الخدمات الريادية المنوعة، وتحفيز مشاريع الامتياز التجاري ومساحات العمل المشتركة.

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