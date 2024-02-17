"ضيوف خادم الحرمين للعمرة": للمملكة مكانة عظيمة في خدمة المسلمين

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات والأوضاع الإقليمية مع المستشار الدبلوماسي لماكرون والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية