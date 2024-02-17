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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات والأوضاع الإقليمية مع المستشار الدبلوماسي لماكرون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي السيد إيمانويل بون.
وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.
كما تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.
وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى.
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تعزيز العلاقاتجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
كما تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.