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تراند اليوم : بالفيديو: ناشط بيئي يعلق على فيديو المرامية وتسببها في هيستريا الضحك .. ويكشف خطورة السائل الأبيض لنبات العشر

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صحيفة الخليج 365: علق الناشط البيئي سعيد السهيمي على الفيديو المنتشر حول تأثير بعض النباتات البرية على توليد حالة شعورية معينة مثل "هيستيريا الضحك".

وقال السهيمي خلال لقائه في برنامج ياهلا : اللي شفته في مقطع المرامية البرية كان نوع من الفكاهة وليس له علاقة بأنه شمها وضحك، وأنا أتابع الشخصين اللي بالمقطع .

وتابع: اللي كان بالمقطع ليس مرامية، ومن فوائدها أن تكون مضادة للهستيريا وتفاعلها مع الجسم يحتاج لوقت،هذا قد يحدث في بعض أنواع الفطر الموجود في البرية ، قد يكون هناك ضحك أو ضغط ، وبعضها سام وبعضها الآخر غير سام .

وفي نفس السياق كشف السهيمي أن السائل الأبيض الموجود في نبات العشر إذا ضرب في العين قد يسبب العمى فورا ولن يلحق الإنسان معالجتها بالأدوية لأن سميتها في العين مركزة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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