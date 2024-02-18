تراند اليوم : بالفيديو: ناشط بيئي يعلق على فيديو المرامية وتسببها في هيستريا الضحك .. ويكشف خطورة السائل الأبيض لنبات العشر

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صحيفة الخليج 365: علق الناشط البيئي سعيد السهيمي على الفيديو المنتشر حول تأثير بعض النباتات البرية على توليد حالة شعورية معينة مثل "هيستيريا الضحك".
وقال السهيمي خلال لقائه في برنامج ياهلا : اللي شفته في مقطع المرامية البرية كان نوع من الفكاهة وليس له علاقة بأنه شمها وضحك، وأنا أتابع الشخصين اللي بالمقطع .
وتابع: اللي كان بالمقطع ليس مرامية، ومن فوائدها أن تكون مضادة للهستيريا وتفاعلها مع الجسم يحتاج لوقت،هذا قد يحدث في بعض أنواع الفطر الموجود في البرية ، قد يكون هناك ضحك أو ضغط ، وبعضها سام وبعضها الآخر غير سام .
وفي نفس السياق كشف السهيمي أن السائل الأبيض الموجود في نبات العشر إذا ضرب في العين قد يسبب العمى فورا ولن يلحق الإنسان معالجتها بالأدوية لأن سميتها في العين مركزة.