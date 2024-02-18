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تراند اليوم : ‏بالفيديو:" مختص " زيت الخروع يحتوي على سم "الريسين" خطير جدا يسبب الوفاة

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صحيفة الخليج 365: كشف " سعيد السهيمي " ناشط بيئي ، عن تأثير النباتات البرية على الإنسان ، ومن بينها شجرة الخروع التي يٌنتج منها زيت طبي مهم ، كما أن بها سٌم يؤدي إلى الوفاة.

وقال السهيمي خلال مداخلة مع برنامج " ياهلا " : الخروع شجرة مشهورة بشكل كبير جدا خاصة بالمنطقة الجنوبية بين البيوت وبالمناطق الباردة .

وتابع: وينتج من الخروع زيت الخروع المعروف طبيا باستخداماته للجهاز الهضمي ، لافتا إلى أنه رغم الاستخدام الطبي للخروع إلا أن الشجرة تحمل نوع من السم يٌسمى " الريسين " وهو سم خطير وكمية بسيطة جدا منه تؤدي إلى الوفاة .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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