تراند اليوم : ‏بالفيديو:" مختص " زيت الخروع يحتوي على سم "الريسين" خطير جدا يسبب الوفاة

صحيفة الخليج 365: كشف " سعيد السهيمي " ناشط بيئي ، عن تأثير النباتات البرية على الإنسان ، ومن بينها شجرة الخروع التي يٌنتج منها زيت طبي مهم ، كما أن بها سٌم يؤدي إلى الوفاة.

وقال السهيمي خلال مداخلة مع برنامج " ياهلا " : الخروع شجرة مشهورة بشكل كبير جدا خاصة بالمنطقة الجنوبية بين البيوت وبالمناطق الباردة .

وتابع: وينتج من الخروع زيت الخروع المعروف طبيا باستخداماته للجهاز الهضمي ، لافتا إلى أنه رغم الاستخدام الطبي للخروع إلا أن الشجرة تحمل نوع من السم يٌسمى " الريسين " وهو سم خطير وكمية بسيطة جدا منه تؤدي إلى الوفاة .