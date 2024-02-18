شكرا لمتابعة خبر عن البرد يحطم الزجاج ويقتحم أحد المجالس في الصفرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مركز الصفرة التابع لمحافظة ‎ثادق شمال ‎الرياض يوم أمس الجمعة، موجة برد شديدة تسببت في تحطيم زجاج أحد المجالس.

واستعرض مقطع فيديو لحظة اقتحام موجة برد مصحوبة بثلوج أحد المجالس في الصفرة، وتحطيمها الزجاج الخاص بالمكان.

كما أظهر المقطع عدم قدرة أصحاب المكان على إغلاق باب المجلس نظراً لشدة الموجة والتي دفعت الكثير من قطع الثلج داخل المجلس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرياح.