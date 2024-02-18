تراند اليوم : لا تذبح نفسك وتموت وأنت حي .. بالفيديو: محارب السرطان " حمد بن جروان" يكشف كيفية التعامل مع الابتلاءات

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور حمد بن جروان محارب السرطان ، عن كيفية التعامل مع الابتلاءات التي تُصيب الإنسان وعدم الاستسلام لها .

الرضا بما كتبه الله

وقال عبر تغريدة له بمنصة " إكس " : السعادة كل إنسان يبحث عنها ، ولكن كل إنسان يشوف السعادة من وجهة نظر مختلفة سواء بالمال أو القصور أو المناصب أو الشهرة وما الى ذلك، لكن من وجهة نظري أشوف أن السعادة هي الرضا .

وتابع: أعرف شخص مشلول كل ما أمر عليه أحصله يضحك ومبتسم، ومزحت معه وقلت أنا أروح وأجي وأطلع وأتمشى ويمكن ما عندي أبتسامتك هذي على طول ، قال الحمدلله أنا راضي باللي ربي كتب،وواحد من أصدقائي توفو أخوانه بحادث بعد فترة طلعت معه وكان يضحك من موضوع قلت الله لايحرمني من ذا الضحكه قال والله أني حزنت وتألمت لكن بالأخير ( رضيت)، والنماذج كثيرة.

بداية الإصابة بالسرطان

وأضاف: من بداية السرطان وأنا ماكنت متوقع أعيش من كثر ما كان الموضوع صعب، بعد سنوات من الألم رضيت بمعاناتي وواصلت حياتي، الرضا في كل الأمور يشعر الأنسان بالتعايش مع ظروفه اياً كانت.

وأشار إلى أن السعادة شعور داخلي ، فأنا مريض ولكن الحمد لله عندي أشياء تجعلني سعيدا من وطن , أحباب ,أسرة ,ووظيفة .

عدم الاستسلام للهموم

وأردف: شيل ها الوساوس من رأسك .. لا تموت وأنت حي لا تذبح نفسك وتقتل كل شيء جميل بداخلك ، وتكون دائما حزين ومتشاؤم ، حتى لو كنت بهذه الأجهزة أسعد نفسك . ولفت إلى أنه أحيانا ييجي حالات ضغط ما مشكلة ساعة أو ساعتين أو يوم لكن مو على طول مهموم ومتشائم هذا حال الدنيا .

واستطرد: نحن أكثر الناس خطباء في مصائب الآخرين لكن في مصائبنا تختلف الأمور ، خليك سعيد وعش حياتك بشكل طبيعي .