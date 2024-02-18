تراند اليوم : بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف عن عواقب استمرار حرب إسرائيل في غزة

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن عواقب أفعال إسرائيل واستمرار الحرب في غزة.

الوفيات

وقال وزير الخارجية: رأينا أفعال إسرائيل منذ أعقاب السابع من أكتوبر التي أشعلت وأججت مشاعر المسلمين والعرب ورأينا ما حدث واقتراب محصلة الوفيات إلى أكثر من 30 ألف والثور التي نراها من غزة والمعاناة التي يعيشونها.

رسالة

وتابع: كل ذلك يرينا رسالة المسلمين والعرب الذين يريدون الذين يقولون أن التعايش السلمي ليس ممكنا والازدهار والتنمية في المستقبل ليست منطقية.