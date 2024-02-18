تراند اليوم : بـ 5 خطوات.. شاهد: طريقة جديدة لقلي البيض تحدث تفاعل واسع على مواقع التواصل

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو طريقة جديدة لقلي البيض أحدثت تفاعل واسع عبر وسائل التواصل.

والطريقة هي "تغليف" الصفار البيضوي ببياضها، وجعله مطويا على شكل مربع فوق الصفار.

وتحتاج هذه الطريقة لمقلاة غير لاصقة وملعقة مثقوبة لفصل الصفار عن البياض.

وللتعرف على طرق عملها: 1 - تأكد أولا بأن المقلاة أصبحت حامية قبل إضافة القليل من الزيت إليها، 2 - اسكب بياض البيضة في المقلاة وحركه لتتشكل طبقة رقيقة.

3 - اترك البياض ينضج قليلا، ثم ضع صفار البيضة في منتصفه، 4 - قم بطي البياض بعناية فوق الصفار، بأصابعك أو بأي أداة تراها مناسبة، 5 - اقلب المربع على كلا الجانبين حتى ينضج.