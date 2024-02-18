تراند اليوم : بالفيديو..الباحث عبد الرحمن الزحيفي:بنو راسب انتقلوا من العراق إلى مصر بأطباق طائرة وهم من بنوا الأهرامات

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبدالرحمن الزحيفي، مفاجأة بشأن من بنى الأهرامات وأول حضارة.

وقال الزحيفي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": هناك حضارة سومرية، والآشورية هي بلاد بين نهري دجلة والفرات وهي أول حضارة قامت في العالم.

وأكمل: الذين بنوا الأهرامات هم من سومر، والبابليين بين دجلة والفرات، لافتا: من بنى الأهرامات هم الراسبين وليس المصريين وانتقلوا من منطقة ما بين النهرين في العراق بوسائل عجيبة قد تكون أطباق طائرة واتجهوا غرباً إلى مصر وبنوا الأهرامات وحضارة عظيمة ومسلات ثم انتقلوا إلى البيرو والمكسيك وإندونيسيا وتركيا.

وتابع: بنوا 72 حضارة بعضها اندثر واختفى وبعضها ما زال قائماً مثل الأهرامات، موضحا: حضارة ما بين النهرين هي أول حضارة للبشر.