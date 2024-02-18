شكرا لمتابعة خبر عن الحج توفر تعويضات لحجاج الداخل عند الإخلال بالسكن والإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه يوجد تعويضات لحجاج الداخل لموسم حج 1445هـ، عندما تخلي الشركات بالسكن والإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقالت الوزارة في بيانها أنه في حال التأخر في السكن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فيتم تعويض كل عميل تقدم بالشكوى، وحال انتظاره أكثر من ساعتين عند وصوله مقر الإقامة ولم يتم تسكينه يعوض بـ10% من قيمة الباقة، ويمكن تغليظ النسبة في حالة تكرار الملاحظة للمرة الثانية بحد أقصى 15% من قيمة الباقة.

وأضافت الوزارة أنه في حال عدم تقديم الخدمة يتم توفير السكن بإشراف الوزارة والتنسيق مع المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل بأي تكلفة والرجوع على شركة تقديم الخدمة، وفي حال تقديمها بخلاف التعاقد تتم معالجتها خلال ساعتين وتعويض العميل وفقاً للتأخر في تقديم الخدمة، إذ يعوض بـ5% من قيمة الباقة.

وتابعت الوزارة أن التعويضات تتضمن التأخر في تقديم خدمة المخيم في المشاعر المقدسة، بحيث يتم تعويض كل عميل قام بالشكوى وحال انتظاره أكثر من ساعتين من قيمة الباقة عند وصوله مقر الإقامة ولم يتم تسكينه بنسبة 2% من قيمة الباقة، ولا يقل عن 300 ريال، وعند عدم تقديم الخدمة يتم توفير السكن بإشراف الوزارة، والتنسيق مع المجلس التنسيقي لمنشآت حجاج الداخل بأي تكلفة والرجوع على شركة تقديم الخدمة.

وفي حال تقديمها بخلاف التعاقد، يتم تعويض كل عميل قام بالشكوى في حال ثبتت صحة شكواه بنسبة 10% من قيمة الباقة، بما لا يقل عن 1,500 ريال.

واختتمت الوزارة في بيانها أن الحد الأقصى لمعالجة هذه المخالفات يجب ألا يتجاوز الساعتين.