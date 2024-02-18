اخبار السعوديه

تراند اليوم : الحصيني يتوقع هطول أمطار وهبات شبه قوية على هذه المناطق.. ويكشف عن مدينة سعودية تسجل أقل درجة حرارة

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني، خلال تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس":متوقع أمطار معظمها خفيفة على أجزاء من الحدود الشمالية نواحي طريف وجنوب جازان.

وأضاف: رياح من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على وسط وجنوب الشرقية وجنوب منطقة الرياض ووسط الساحل الغربي وشرق منطقة نجران وشرق منطقتي الباحة وعسير.

وتابع: أجواء باردة فجرا على معظم مناطق المملكة عدا جازان معتدلة، مضيفا: أقل حرارة طريف (4) درجة مئوية، وأعلى جازان (27) درجة مئوية، والرياض (11) درجة مئوية، والمدينة (13) درجة مئوية، وجدة (19) درجة مئوية، والدمام (19) درجة مئوية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا