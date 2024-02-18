تراند اليوم : الحصيني يتوقع هطول أمطار وهبات شبه قوية على هذه المناطق.. ويكشف عن مدينة سعودية تسجل أقل درجة حرارة

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني، خلال تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس":متوقع أمطار معظمها خفيفة على أجزاء من الحدود الشمالية نواحي طريف وجنوب جازان.

وأضاف: رياح من خفيفة لمتوسطة مع هبات شبه قوية على وسط وجنوب الشرقية وجنوب منطقة الرياض ووسط الساحل الغربي وشرق منطقة نجران وشرق منطقتي الباحة وعسير.

وتابع: أجواء باردة فجرا على معظم مناطق المملكة عدا جازان معتدلة، مضيفا: أقل حرارة طريف (4) درجة مئوية، وأعلى جازان (27) درجة مئوية، والرياض (11) درجة مئوية، والمدينة (13) درجة مئوية، وجدة (19) درجة مئوية، والدمام (19) درجة مئوية.