تراند اليوم : تقلل الإصابة بمرض خطير.. دراسة حديثة تكشف مفاجأة بشأن تناول القهوة!

صحيفة الخليج 365: كشفت مجموعة أبحاث أن استهلاك القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. بحسب دراسة نشرتها مجلة International Journal of Cancer.

وأظهرت النتائج أن مرضى سرطان القولون والمستقيم من المرحلة الأولى إلى الثالثة الذين يشربون أكثر من أربعة أكواب يوميا لديهم احتمال أقل للانتكاس بنسبة 37% من أولئك الذين يشربون أقل من كوبين يوميا.

وعلاوة على ذلك، كان معدل الوفيات أدنى بين أولئك الذين تناولوا ما بين ثلاثة وخمسة أكواب يوميا. ما يشير إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يكون مفيدا للمرضى الذين يعانون من سرطان الأمعاء.