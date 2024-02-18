شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعطي جاتو عيد الحب لعامل بدلاً من زوجته: قبت بيني أنا والمدام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لافتة عفوية ورائعة، جاء مواطن وهو يعطي عامل في محطة وقود جاتو، وعلى ما يبدو أنه كان يعد مفاجأة لزوجته قبل أن يتراجع ويعطيها لأحد العمال .

وظهر المواطن وهو ينادي على العامل ويعطيه الكيك قائلاً:” هابي بيرث يا صديق، والله ما يستاهلها إلا أنت، قبت بيني أنا والمدام جنجار سوا سوا بعدين أنا أجيب هنا .”

وحصد المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين أكدوا أن الزوجة رفضت الكيك لأنها بدون هدية ووردة .

حيث علّق أحدهم قائلاً:” راضي المدام وبعطيك واحدة ثانية للصديق، المدام أول”، بينما قال آخر :” الله يعين المدام بعد المقطع هذا بتنجلط .”