تراند اليوم : ترامب: الولايات المتحدة تنهار وذاهبة إلى الجحيم وأصبحت من دول العالم الثالث.. ويكشف عن السبب!

صحيفة الخليج 365: قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنهار، مشيرا الى أن البلاد ذاهبة إلى الجحيم بسبب سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن

وأضاف ترامب أمام انصاره في ميشيغان "انظروا .. بلدنا ينهار. ونحن، كعالم ثالث، يجب أن نولي اهتماما لمطاراتنا. ألق نظرة على مطاراتنا. أعني كم هم سيئون.

ذاهبة إلى الجحيم

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ذاهبة إلى الجحيم بسبب سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن. وقال "يسيطر عليه الفاشيون.. جو بايدن والفاشيون الذين يسيطرون عليه يشكلون تهديدا للديمقراطية".

العالم الثالث

وبين أن الولايات المتحدة أصبحت دولة من دول العالم الثالث بسبب الوضع على الحدود الجنوبية والعدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال إن بايدن "شخص فاسد، إنه رئيس فظيع.. يتمتع بأدنى معدل ذكاء في تاريخ البلاد.. إنه رجل ذو مستوى منخفض جدا من الذكاء.. جو بايدن هو الرئيس الذي يتمتع بأدنى معدل ذكاء على الإطلاق ..غير كفء لمنصبه"، على حد وصفه.