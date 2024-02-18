الحصيني يتوقع هطول أمطار وهبات شبه قوية على هذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار خفيفة على أجزاء من:

الحدود الشمالية، خاصة نواحي طريف.

جنوب جازان.

وأشار الحصيني إلى أن الرياح ستكون من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على:

وسط وجنوب المنطقة الشرقية.

جنوب منطقة الرياض.

وسط الساحل الغربي.

شرق منطقة نجران.

شرق منطقتي الباحة وعسير.

وأضاف أن الأجواء ستكون باردة فجرًا على معظم مناطق المملكة عدا جازان، حيث ستكون معتدلة.

وأشار إلى أن أقل حرارة ستكون في طريف (4) درجات مئوية، بينما ستكون أعلى حرارة في جازان (27) درجة مئوية.

وتوقع الحصيني أن تكون درجات الحرارة في: