انت الان تتابع برتبة جندي.. الحرس الملكي يعلن توافر وظائف لخريجي الثانوية العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رئاسة الحرس الملكي، فتح باب القبول والتسجيل، اليوم، ولمدة أسبوع، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها (رجال) برتبة جندي على تخصص (أمن وحماية).

واشترطت الرئاسة على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وألا يتجاوز عمر المتقدم (23) سنة، وألا يقل طول المتقدم عن (175 سم) مع تناسق الطول مع الوزن.

ودعت رئاسة الحرس الملكي، الراغبين في التسجيل، إلى الدخول للموقع الإلكتروني: https://irec.srg.gov.sa

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