"دوريات المجاهدين" بالمرصاد.. القبض على مواطنيْن لترويجهما الحشيش بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، على مواطنيْن؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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