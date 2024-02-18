تراند اليوم : جفاف الفم قد يكون علامة للإصابة بـ 5 أمراض خطيرة

صحيفة الخليج 365: كشف طبيب الأسنان الدكتور آزاد إيروملو، من شركة Banning Dental Group الخاصة الرائدة في مجال طب الأسنان، أن جفاف الفم يمكن أن يكون علامة منذرة لخمسة أمراض خطيرة.

وأوضح أن جفاف الفم المستمر قد يشير إلى مشاكل في أماكن أخرى من الجسم، قائلا: "يمكن أن يتجلى ذلك في أعراض مثل الشعور باللزوجة في الفم أو جفاف أو التهاب الحلق أو صعوبة المضغ أو البلع أو حتى رائحة الفم الكريهة.

ويمكن أن تظهر بعض الحالات الصحية مثل السكتة الدماغية أو مرض السكري أو مرض ألزهايمر بهذه الطريقة. في حين أن هذه الأعراض يمكن أن تكون أيضا مؤشرا على اضطراب المناعة الذاتية مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو متلازمة شوغرن (اضطراب في الجهاز المناعي)".

ووفقا لإيروملو، يمكن أن يكون جفاف الفم علامة محذرة لما يلي:

- السكري

- السكتة الدماغية

- فيروس نقص المناعة البشرية

- مرض ألزهايمر

- متلازمة شوغرن