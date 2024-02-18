تراند اليوم : هل تفقد الفواكه قيمتها الغذائية داخل المعلبات؟.. تقرير يجيب

صحيفة الخليج 365: أكد تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن الفواكه المعلبة تحتوي على الكربوهيدرات للطاقة والألياف للهضم والفيتامينات والمعادن للحفاظ على صحة الإنسان.

وبحسب تقرير نشره موقع "Eating Well"، فإن الفواكه المعلبة تعد مصدرا جيدا للمغذيات الدقيقة مثل البوتاسيوم وفيتامين C وفيتامين A.

وأضاف أنها معلبة دون إضافات وبالتالي لا تحتوي على أي سكر مضاف، كما أنها تقدم كمية رائعة من الألياف للمساعدة في دعم صحة القلب والهضم الصحي.

وأكد التقرير، أنه يتم قطف الفواكه المخصصة للتعليب في ذروة نضجها ثم يتم تعليبها في غضون ساعات، بما يساعد على ضمان احتفاظها بأقصى قدرا من التغذية والنكهة عند تناولها.

ووفقا لمراجعة علمية أجريت عام 2019 ونشرت في الدورية الدولية لعلوم الغذاء والتغذية، فإن الفواكه والخضروات تساعد على تقليل مخاطر الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

واختتم التقرير، مؤكدا أن الفواكه المعلبة مثالية لكبار السن وذوي القدرة المحدودة على الحركة.