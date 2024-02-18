تراند اليوم : مقتل لواء بالجيش اليمني داخل شقته بالقاهرة.. وبيان من السفارة اليمنية

صحيفة الخليج 365: أعلنت السفارة اليمنية في القاهرة مقتل ضابط كبير بالجيش اليمني في شقته بمصر.

وقالت السفارة في بيان رسمي إنه تم العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أنها قامت منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في مصر ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة مقتله.

واللواء حسن العبدي هو أول من بدأ تصنيع المدرعات للجيش اليمني المعروفه باسم(جلال1و2و3) خلال فتره حكم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، وهو أحد المقربين من نجله أحمد علي صالح.