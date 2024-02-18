7.8 ملايين جزاءات على شركات التأمين الصحي

تصدت الشؤون القانونية بمجلس الضمان الصحي لـ31 دعوى قضائية، للمحافظة على موارد المجلس وحماية حقوقه، وجرى إصدار جزاءات على شركات التأمين وأصحاب العمل تجاوزت قيمتها 7.8 ملايين ريال، وتمت تسوية 35 طلب صلح بين طرفي العلاقة التأمينية عبر مركز الصلح والتسويات بما يزيد على 2.5 مليون ريال.

لوائح ومواثيق

وقعت الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية بالمجلس في 2022 مذكرة تعاون مع مركز «ناجز»، لتمكين منسوبي المجلس من الاستفادة من أكثر من 100خدمة عدلية برسوم ميسرة، وإطلاق حاسبة الغرامات الإلكترونية من أجل تمكين أصحاب العمل من معرفة مقدار الغرامات والأقساط واجبة السداد عليهم، والعمل على ميثاق منصة «نفيس» ومراجعته.

ومن ضمن الإنجازات تطوير ومراجعة ما يقارب من 260 من السياسات واللوائح والمواثيق الداخلية المنظمة قطاع التأمين الصحي الخاص.

سوق التأمين

أظهرت أرقام التقرير السنوي للبنك المركزي السعودي (ساما) تحقيق سوق التأمين السعودي نموا بـ26.9% خلال 2022، وارتفاع إسهام قطاع التأمين بالناتج المحلي غير النفطي للمملكة خلال العام نفسه إلى 2.09% مقارنة بنحو 1.91% في 2021. في حين ارتفع معدل إنفاق الفرد على التأمين (كثافة التأمين) 30% مقارنة بـ2021.

إجراءات قانونية

35 صلحا وتسوية

50 استشارة قانونية

70 وثيقة تمت مراجعتها

30 عقدا واتفاقية ومذكرة تفاهم

2017 مخالفة

467 زيارة ميدانية

23 إنذارا لأصحاب العمل

7 غرامات على أصحاب العمل

16 غرامة على شركات التأمين

128 إنذارا لعدم الالتزام

إيقاف 2 من مقدمي الخدمات الصحية

77 مخالفة أحيلت إلى لجنة المؤسسات الصحية

%100 متابعة ومراقبة لمطالبات الهلال الأحمر