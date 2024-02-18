انت الان تتابع مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 12502 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 فبراير 2024, 1:05 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 17.41 نقطة ليقفل عند مستوى 12502.00 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.2 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 386 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات: نادك، والتطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والبحري الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: سلوشنز، والخريف، وسلامة، وإليانز إس إف، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و5.28%. وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وأنعام القابضة، وأيان، وكيان السعودية الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات: سال، وأيان، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والتطويرية الغذائية الأكثر نشاطاً في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 69.56 نقطة، ليقفل عند مستوى 25274.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 12502 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.