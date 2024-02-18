تراند اليوم : هل يؤدي تناول الشيبسي للإصابة بالسرطان؟.. بالفيديو "الخضيري" يجيب

صحيفة الخليج 365 : قال أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إنه لا توجد دراسة طبية واحدة تربط بين تناول الشيبسي وتسببه في الإصابة بأمراض السرطان.

وتابع خلال مداخلة لـ"العربية fm"، أن الشيبسي في الأصل عبارة عن رقائق البطاطس لكن بعض الشركات تُضيف المحسنات أو مكسبات الطعم والنكهات أو المواد الحافظة وهي التي قد تتسبب في أضرار صحية.

وأكمل: " المخاطر الصحية لهذه المكسبات لا تصل أبدًا إلى حد الإصابة بالسرطان، ولكنها قد تًصيب بعض الأطفال بالحساسية أو السمنة".

واختتم: "أنصح المواطنين بتناول الشيبسي المصنع في شركات محلية.. فهي لا تعرض كمثيلتها المستوردة لكثير من الإضافات سواء المواد الحافظة أو مكسبات الطعم".