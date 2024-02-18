شكرا لمتابعة خبر عن رحالة سعودي يصل لقرية الأقزام السبعة ويوثق محتوياتها الخيالية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد أشبه بالخيال ،وثق رحالة سعودي رحلته لقرية الأقزام السبعة في إندونيسيا.

وقال الرحالة السعودي خلال المقطع :”قرية الأقزام السبعة اللي كنا نشاهدها في التلفزيون طلعت حقيقة يا جماعة “.

واستعرض الرحالة المنازل التي يقطن بها الأقزام السبعة والتي تحيط بها الأشجار الخضراء من جميع الاتجاهات في مشهد رائع أبهر كل من شاهده.

وأظهر المقطع نساء أقزام يرتدين نفس الملابس وهن يحيين الرحالة السعودي،حيث علق الرحالة على ارتفاع قامتهن قائلا “شوفوا طولهم ياجماعة صدقوني “.