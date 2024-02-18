طبيب سعودي يحذر منه وقد يتحول لسم قاتل.. استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة تسبب الوفاة!

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عدن - ياسمين التهامي - الاطباء يحذرون منه وقد يتحول لسم قاتل.. استخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة تسبب الوفاة!

زيت الزيتون من الأشياء المتعارف مدى فوائدها لجسم الإنسان فهو من الزيوت النباتية التي ينصح باستخدامها بشكل يومي وذلك لاحتوائه على مواد دهنية مفيدة للجسم، ولكن من الممكن أن تنقلب تلك الفوائد إلى أضرار جسيمة تجعل من زيت الزيتون سم وذلك في حالة الإفراط في استخدامه للتعرف على الحالات التي تجعل زيت الزيتون ضار على الجسم وغير مفيد اقرأ هذا المقال.

مخاطر استخدام زيت الزيتون

الزيت الزيتون من أكثر الزيوت الطبيعية افادة للجسم عند تناوله بشكل معتدل ولكن الإفراط في تناول زيت الزيتون يؤثر على صحة الجسم وأهم أشكال تلك الأضرار نايلي :-

الإفراط في استخدام زيت الزيتون يؤثر على صحة القلب مضخة للدماء، حيث يحتوي علي مادة دهنية عالية وزيادتها تقلل من نشاط القلب.

الإفراط في استخدام زيت الزيتون يعمل على تراكم الدهون في الشرايين مما يعيق حركة الدورة الدموية ويؤثر على الأوعية الدموية داخل الجسم.

الاستخدام المفرط لزيت الزيتون يجعل الدهون تتراكم في الخلايا الدهنية على الجلد والتي تتسبب في ظهور حب الشباب.

يتسبب زيت الزيتون في زيادة الوزن وذلك بسبب تناوله باستمرار دون حاجة حيث يمد الجسم بالكثير من المواد الدهنية الزائدة عن حاجته.

فوائد زيت الزيتون

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية المفيدة جداً في حالة استخدامه باعتدال فإن استخدام زيت الزيتون باعتدال و بجرعات معقولة يومياً يفيد الجسم في التالي :-