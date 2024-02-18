تراند اليوم : بعد أن زوج أبناءه .. ‏بالفيديو: قاضي أمريكي يظهر عبر حسابه الشخصي ويكشف عن المفاجأة الصادمة التي أثارت ردود أفعال واسعة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل قاضي أمريكي بعدما اكتشف أنه ليس الأب الحقيقي لأولاده بعد 51 عاما من زواجه.

وقال القاضي خلال الفيديو، إنه متزوج منذ 51 عاما، ولديه ولدين أحدهما يبلغ من العمر 42 عاما والآخر 40 عاما.

وأضاف أنه اكتشف بالصدفة أنهم ليسوا أولاده، وكلا منهما له أب مختلف، عندما ذهب مع شقيقه الذي يعاني من مشكلة في الكلى لإجراء اختبار في المستشفى.

وتابع: "أتمنى لو كنت أعرف من هم آبائهم الحقيقيين حتى يمكنني مقاضاتهم واستعادة أموالي".

ووجه رسالة لأبناءه قائلا: "عليكم الذهاب لإجراء اختبار الأبوة الخاص بكم، الاختبار الجيني هو الطريقة الوحيدة لمعرفة من هو الأب".

وأشار إلى أنه سيبدأ في تحضير تجهيز أوراق الطلاق للتخلص من زوجته بعدما بقى معها من أجل الأطفال والأحفاد.