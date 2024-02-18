تراند اليوم : شركة مصادر الجزيرة تزدان بشهادة نظام إدارة أمن المعلومات العالمي ISO 27001

صحيفة الخليج 365: ازدانت خزائن شركة مصادر الجزيرة التجارية في مجال بيع المقطورات والصهاريج وقطع غيار الشاحنات والمعدات الثقيلة بالممكلة، بشهادة نظام إدارة أمن المعلومات العالمي ISO 27001، ضمن مجموعة قوية من الشهادات العالمية.

وسعت الشركة دوما للتميز والحفاظ على قمة التميز، وهي تعمل على دوامه واستمراريته. باعتباره هو الإنجاز الحقيقي لأي شركة أو مؤسسة.

وهو ما رسخت العمل به شركة مصادر الجزيرة التجارية، التي تعتبر أبرز الشركات الرائدة في مجالها على مستوى المملكة والخليج.

​​​​​ولأن المعلومة هي أساس فكرة أي عمل أو أداء في وسط تنافسي قوي سعت قيادة الشركة ممثلة بالرئيس التنفيذي الأستاذ وائل اليوسفي إلى أن يكون عمل الشركة بنظام مؤسسي متكامل من خلال الاهتمام بنظام إدارة المعلومات والبيانات الرقمية للشركة والسعي إلى أن يكون هذا النظام وفقا للمعايير الدولية للايزو ISO 27001, باعتبار أن المعلومات هي أيضا أحد الأصول التجارية الهامة للشركة.

​​​​ وهذا النظام يساعد الشركة على الحفاظ على سرية وإدارة معلومات العملاء الخاصة بها وحماية بياناتها المالية والملكية الفكرية ومعلومات العملاء الحساسة. هذا النظام أيضا من شأنه تحديد المخاطر أو إدارة أو تقليل مخاطر المعلومات السرية، بالإضافة إلى ذلك .

ولأن نظام إدارة أمن معلومات ISO 27001 هو نظام إدارة يتضمن الأشخاص والعمليات وأنظمة المعلومات بهدف توفير أمن معلومات الشركة، فإن إدارة مصادر الجزيرة دعمت كل التوجهات التي تؤدي إلى حماية أصول المعلومات وتوفير ضوابط أمنية كافية ومتناسبة تمنح الثقة للأطراف من عملاء وموردين وأيضا ثقة الدولة وحكومة المملكة بالشركة ومقدرتها التنافسية العالية. ونظرا لأن أي فشل أمني بسيط يمكن أن يؤدي إلى تكاليف باهظة للغاية ، فإن إدارة الشركة وهي تضع في حسبانها تفادي المخاطر تعمل على تنفيذ الضوابط التي تقلل التكاليف على المدى الطويل، وتزيد من ائتمان الشركة وسمعتها في السوق.

وهذا النظام أيضا يعمل على حماية سمعة الشركة وتجنب الأضرار وتوفير المال والتوافق مع متطلبات العملاء والسوق وتقليل المخاطر. بالتالي فإن إدارة شركة مصادر الجزيرة التجارية ترسل رسالة واضحة إلى عملاء الشركة وموظفيها والأطراف الأخرى بأن لديها نظام لإدارة أمن المعلومات معترف به دولياً وخاصة على الشهادات العالمية في ذلك. الإدارة الحكيمة دوما تسعى في تنفيذ مثل هذا النظام إلى: - خلق وعي بين الموظفين حول حماية المعلومات.

- تقييم أمن المعلومات باستمرار.

- مع مراقبة الأداء باستمرار، يصبح تطوير النظام أسرع.

- دعم أنشطة أمن المعلومات من خلال دراسات العمليات والتوثيق.

- نظرًا لأن أنظمة المعلومات وشبكات الكمبيوتر ستظل تحت السيطرة المستمرة ، فسيتم أيضًا حماية النظام من التهديدات والأخطار بمساعدة الكمبيوتر.

- الاهتمام بحماية المعلومات في المنظمة.

- ثبت أن أصول المعلومات محمية ضد الهجمات المحتملة والاستخدام الضار.

- ضمان استمرارية نشاط الشركة على أعلى مستوى وكفاءة .

- مع السرية والموثوقية وتوافر المعلومات وشعور العملاء بالثقة، تكتسب الشركة قوة تنافسية في السوق.

- زيادة التدفق النقدي وكفاءة العملية المالية.

-منع ضياع الوقت غير الضروري وعبء العمل غير الضروري في الوصول إلى المعلومات.

- يعكس التزام الشركة باللوائح القانونية الرسمية التي تسري في المملكة