مواعيد التقديم لبرامج الماجستير التنفيذي في جامعة الملك عبدالعزيز

وسيكون مُقدماً من 17 كلية ومعهد بالجامعة وهي: كلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الحقوق، وكلية العلوم البيئية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، وكلية علوم الأرض، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية الاتصال والإعلام، وكلية العمارة والتخطيط، وكلية الأعمال برابغ، وكلية الهندسة برابغ، وكلية التربية، وكلية السياحة، ومعهد اللغة الإنجليزية، ومعهد الاقتصاد الإسلامي، ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال.
يُذكر أن نظام الدراسة فيها سيكون خلال نهاية عطلة الأسبوع، وتدفع الرسوم الدراسية على أربع دفعات حسب الفصول الدراسية.
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