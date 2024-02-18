اليوم.. انتهاء المهلة التصحيحية لمعالجة مخالفات التشوه البصري

انتهت اليوم المهلة التصحيحية لمعالجة مخالفات التشوه البصري، التي تهدف إلى ضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أعلنت العام الماضي، إصدار "شهادة امتثال المباني"، بهدف توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، وتحسين المشهد الحضري و جودة الحياة.
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