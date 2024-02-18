تراند اليوم : الداخلية تٌعلن عن عقوبة عدم وضع لوحة توضح أن المكان مراقب بالكاميرات

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الداخلية خلال بيان إعلامي عبر صفحتها الرسمية بمنصة " إكس" ، عن عقوبة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أن المكان مراقب بالكاميرات الأمنية .

وأكدت الوزارة :" يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضعة لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقا للآتي : غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام .

وأوضحت الوزارة أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .