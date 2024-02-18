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تراند اليوم : الداخلية تٌعلن عن عقوبة عدم وضع لوحة توضح أن المكان مراقب بالكاميرات

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صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الداخلية خلال بيان إعلامي عبر صفحتها الرسمية بمنصة " إكس" ، عن عقوبة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أن المكان مراقب بالكاميرات الأمنية .

وأكدت الوزارة :" يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضعة لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقا للآتي : غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام .

وأوضحت الوزارة أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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